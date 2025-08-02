Park Halindeki Araca Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak önce hız tabelasına ardından park halindeki bir başka otomobile çarpan araçta 3 kişi yaralandı.

Park Halindeki Araca Çarptı: 3 Yaralı
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Kaza, kent merkezi Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T., yönetimindeki 03 DU 770 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç önce yön tabelasına ardından yol kenarında park halinde bulunan 03 RJ 856 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü R.T., ile birlikte M.D. ve M.T.Ü., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından araçta çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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