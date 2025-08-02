Ankara'daki Baltalı Saldırıda Flaş Gelişme! Bakan Yerlikaya Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören’de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya "Sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır. Şahıslar, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla “Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Keçiören ilçesinde trafikte bir sürücü, tartıştığı sürücünün aracına baltayla saldırmıştı. Korkunç görüntülerin ardından olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmişti. Dehşet anları sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan acıkama geldi.

Bakan Yerlikaya, “Gereken yapıldı” diyerek, saldırgana idari para cezası kesildiğini, sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu.

Ankara'daki Baltalı Saldırıda Flaş Gelişme! Bakan Yerlikaya Duyurdu - Resim : 1

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören’de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır. Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanmış ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.

Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında:

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun: Sürücü belgesini yanında bulundurmamak,
  • Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak,
  • Zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak,
  • Kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulanmış ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şahıslar, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla “Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
Adana'da Düşen Uçaktan ‘Romantizm’ Çıktı! Masal Gibi Teklif, Kabus Gibi Son Kaza Kırımına Uğrayan Uçaktan ‘Romantizm’ Çıktı
Park Halindeki Araca Çarptı: 3 Yaralı Park Halindeki Araca Çarptı: 3 Yaralı
Aşk ve İlişkilerde Yüzü Gülecek Üç Burç Belli Oldu Aşk ve İlişkilerde Yüzü Gülecek Üç Burç Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Kamuda Zam Pazarlığında Sona Gelindi! İmzalar Bugün Atılacak İmzalar Bugün Atılacak