Ankara'daki Baltalı Saldırıda Flaş Gelişme! Bakan Yerlikaya Duyurdu

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde trafikte bir sürücü, tartıştığı sürücünün aracına baltayla saldırmıştı. Korkunç görüntülerin ardından olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmişti. Dehşet anları sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan acıkama geldi.

Bakan Yerlikaya, “Gereken yapıldı” diyerek, saldırgana idari para cezası kesildiğini, sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu.

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören’de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır. Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanmış ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.

Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun: Sürücü belgesini yanında bulundurmamak,

Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak,

Zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak,

Kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulanmış ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şahıslar, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla “Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım.

GEREĞİ YAPILDI-BALTALI SALDIRI



1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören’de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır.



Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanmış ve… pic.twitter.com/Ax8yBnUBkt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi