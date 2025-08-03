Kültür ve Turizm Bakanlığı Projelerinde ‘Aile Bağı’ Gölgesi! Ayasofya, Efes ve Milyonlarca Lira…

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Murat Ersoy’un bacanağı olan Mehmet Uğur Esin’in, bakanlık bünyesinde yürütülen yüksek bütçeli projelere doğrudan dahil edildiği iddiaları gündeme geldi. Öte yandan Türkiye'nin kültürel açıdan en kıymetli yapılarının ve turistik merkezlerinin, kamu ihalesi yapılmaksızın, “davet” yöntemiyle bu isme ait şirkete verildiği öne sürüldü.

Nefes’in haberine göre, Ayasofya ve Efes gibi tarihi önemi yüksek yapılarla ilgili yenileme ve işletme projelerinin, rekabetçi bir ihale süreci yerine kapalı kapılar ardında belirlenen yöntemlerle aynı adrese yönlendirilmesi ciddi soru işaretlerine neden oldu. İddialara göre bu işler, “önce yaptır, sonra parasını devlet ödesin, ardından da işlettir” modeliyle uygulamaya konuldu.

KAMU BANKASINDAN 'SABİT FAİZLİ KREDİ' DESTEĞİ

Projenin finansmanı noktasında da kamu kaynaklarının devreye girdiği öne sürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eşgüdümünde yürütülen projelerde Merkez Bankası’nın rol aldığı iddia edildi. Bu kapsamda şirketin, "sabit faizli özel krediye erişim" imkânı bulduğu ifade ediliyor. Devletin sağladığı finansmanla özel şirket projeleri hayata geçirirken, tamamlanan yapılar üzerindeki işletme hakları da yine bu şirkete tahsis edildi.

YATIRIMLARIN ARKASINDA ‘ÖZEL ZENGİNLİK Mİ?’ VAR?

Kamuoyunda yankı uyandıran bir diğer iddia ise bu yatırımların görünürde özel sektör eliyle yapılmış gibi lanse edilmesine rağmen, aslında kamunun tüm süreci üstlenmiş olması. Süreç, “Yatırımı özel sektör yaptı gibi görünse de kredi kamu bankasından, para da devlet hazinesinden. İşletme ise yıllarca özel şirketin elinde” şeklinde özetleniyor.

Mehmet Uğur Esin’in, Bakan Ersoy’un kardeşi Murat Ersoy ile bacanak olması ve bu aile bağını kullanarak avantaj elde ettiği yönündeki iddialar da tartışmaları alevlendirdi.

Kaynak: Nefes