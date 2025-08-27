Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle!
Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, aldığı fazla kilolardan dolayı depresyona girmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan ekranların parlak ismi, son haliyle herkesi şoke etti. Büyüktopçu, 8 ayda 28 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Onur Büyüktopçu’nun verdiği kilolar sonrası son hali…
‘Kiralık Aşk’ dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ardından ‘Yemekteyiz’ programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, verdiği kilolarla gündeme geldi. Fazla kilolarından dolayı depresyona giren ünlü oyuncu, 8 ayda tam 28 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Sosyal medya bu kareleri konuşuyor.
DEPRESYONA GİRMİŞTİ…
Daha önce fazla kilolarından dolayı bunalıma girdiğini ifade eden ünlü oyuncu, şu açıklamalarda bulunmuştu:
“Bir gün elimde hamburgerle aynaya baktım ve ‘Bu böyle olmayacak’ dedim. Kendime bir söz verdim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı.”
8 AYDA 28 KİLO VERDİ!
8 ayda 28 kilo veren ünlü isim son haliyle gündeme bomba gibi düştü.
Verdiği kiloların ardından hem bedensel hem de ruhsal olarak daha iyi hissettiğini dile getiren Büyüktopçu son haliyle sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuluyor.
İşte Onur Büyüktopçu'nun son hali...