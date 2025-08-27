Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle!

DEPRESYONA GİRMİŞTİ…

Daha önce fazla kilolarından dolayı bunalıma girdiğini ifade eden ünlü oyuncu, şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Bir gün elimde hamburgerle aynaya baktım ve ‘Bu böyle olmayacak’ dedim. Kendime bir söz verdim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı.”