Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu

Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen bazı akımlar, çocuk ve gençler için büyük tehlike oluşturuyor. Son olarak 13 yaşındaki Mısırlı TikTok fenomeni, sosyal medyada yayılan "Rameni çiğ ye" akımına katılmak adına art arda üç paket pişmemiş hazır erişte yedi. Bunun arkasından kısa süre içinde şiddetli mide ağrısı ve kusma yaşayan ve hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÜRÜNDE SORUN YOK

Bu olayın ardından harekete geçen polis, eriştelerin satıldığı marketin sahibini sorguladı. Ürünler, kısa süre içinde toplatılıp laboratuvar ortamında incelendi ancak zehirli veya uygunsuz başka bir maddeye rastlanmadı. Yetkililer, ölümün gıdanın içeriğinden değil tüketim şekli ve aşırı miktardan kaynaklandığını bildirdi.

BAĞIRSAK TIKANIKLIĞINA NEDEN OLMUŞ

Otopsi sonucunda gencin yüksek miktarda çiğ erişte tüketmesi sebebiyle bağırsak tıkanıklığı yaşadığı tespit edildi. Uzmanlar, işlenmiş gıdaların mutlaka pişirilmesi gerektiğini, aksi takdirde mide ve bağırsakta çözünmeden şişerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği hakkında uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi