Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu

Mısır’da yaşayan 13 yaşındaki TikTok fenomeni, sosyal medyada viral olan "Ramen'i çiğ ye" akımına kapılarak üç paket pişmemiş hazır erişte yedi. Bunun ardından fenalaşan çocuk, "bağırsak tıkanıklığı" nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen bazı akımlar, çocuk ve gençler için büyük tehlike oluşturuyor. Son olarak 13 yaşındaki Mısırlı TikTok fenomeni, sosyal medyada yayılan "Rameni çiğ ye" akımına katılmak adına art arda üç paket pişmemiş hazır erişte yedi. Bunun arkasından kısa süre içinde şiddetli mide ağrısı ve kusma yaşayan ve hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÜRÜNDE SORUN YOK

Bu olayın ardından harekete geçen polis, eriştelerin satıldığı marketin sahibini sorguladı. Ürünler, kısa süre içinde toplatılıp laboratuvar ortamında incelendi ancak zehirli veya uygunsuz başka bir maddeye rastlanmadı. Yetkililer, ölümün gıdanın içeriğinden değil tüketim şekli ve aşırı miktardan kaynaklandığını bildirdi.

Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu - Resim : 1

BAĞIRSAK TIKANIKLIĞINA NEDEN OLMUŞ

Otopsi sonucunda gencin yüksek miktarda çiğ erişte tüketmesi sebebiyle bağırsak tıkanıklığı yaşadığı tespit edildi. Uzmanlar, işlenmiş gıdaların mutlaka pişirilmesi gerektiğini, aksi takdirde mide ve bağırsakta çözünmeden şişerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği hakkında uyarıda bulundu.

Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu - Resim : 2

Fenomen Dizi Emily in Paris Setinde Şok Ölüm! Çekimler Acilen DurdurulduFenomen Dizi Emily in Paris Setinde Şok Ölüm! Çekimler Acilen DurdurulduGüncel
Fransa’da Şok Ölüm: Ünlü Fenomen Raphael Graven Canlı Yayında Hayatını KaybettiFransa’da Şok Ölüm: Ünlü Fenomen Raphael Graven Canlı Yayında Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Medya fenomen
Son Güncelleme:
Kanserle Savaşıyordu... Sihirli Annem'in 'Perihan Teyze'si Gül Onat Son Sağlık Durumunu Açıkladı Kanserle Savaşıyordu... Son Sağlık Durumunu Açıkladı
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun! Personelden Şeytani Plan Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun!
Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda Etti Uzak Şehir’de Şok Ayrılık! Apar Topar Diziden Ayrıldı
Ece Erken Yıllar Sonra Canlı Yayında İtiraf Etti: Stüdyo Buz Kesti! "Hamileyken Karnıma Tekme Yedim" Canlı Yayında Şok İtiraf! "Hamileyken Tekme Yedim"
Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti Ünlü Komedyenden 'Taciz' Özrü
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...' Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'