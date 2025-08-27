Kanserle Savaşıyordu... Sihirli Annem'in 'Perihan Teyze'si Gül Onat Son Sağlık Durumunu Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sihirli Annem dizisindeki 'Perihan Teyze' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle verdiği mücadelede son durumunu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.

71 yaşındaki deneyimli oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamış, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşmıştı. Daha önce geçirdiği ameliyatın 45 dakika sürmesi beklenirken 8 saat devam ettiğini söyleyen Onat, "Allah can düşmanıma vermesin, çok zor bir süreçti. Hatta zaman zaman 'Acaba ne zaman öleceğim?' diye düşündüm" sözleriyle yaşadığı ruh halini dile getirmişti.

SON TESTLER TEMİZ ÇIKTI

Sağlık durumuna dair gelişmeleri paylaşmaya devam eden Onat, bu kez bir bankta otururken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Usta oyuncu, son yaptığı açıklamada iki işlem gördüğünü ve sonuçların temiz çıktığını duyurdu.

"ZEHİR TERAPİYE DEVAM"

Tedavi sürecinin sürdüğünü belirten Gül Onat, paylaşımında, "Şimdi zehir terapiye devam. Sizi sürekli bilgilendireceğim. Hepiniz sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi