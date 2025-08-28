Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti

Sanat dünyasında başlayan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiası sonrası ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sezyum, özür mesajı yayımladı. İşte detaylar…

Son günlerde art arda gündeme gelen taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi. Fotoğrafçı Mesut Adlin ve oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın ardından, aralarında Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci’nin de bulunduğu isimlerle ilgili iddiaların konuşulduğu süreçte bu kez komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında taciz iddiası ortaya atıldı.

‘SEZYUM TARAFIDAN TACİZE UĞRADIM’

Yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, Sezyum’un tacizine uğradığını öne sürdü. Sezyum ise iddiayı önce kendi Instagram hesabında paylaşarak gündeme taşıdı, ardından sorumluluğunu kabul eden bir açıklama yayınladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! İDDİALARI KABUL ETTİ

“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm” diyen Sezyum, davranış bozuklukları nedeniyle psikolojik destek almaya başladığını belirtti. Taciz olayında “ortamı yanlış okuduğunu” ifade eden Sezyum, geçmişi değiştiremeyeceğini ancak aynı hatayı tekrarlamayacağının sözünü verdi.
Ünlü isim, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

“Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.”

BİRGÜN'DEN AYRILIK MESAJI

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında BirGün Gazetesi, Kaan Sezyum ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Okurlarımızın bilgisine; Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır. Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz. BirGün"

KAAN SEZYUM KİMDİR?

Çağatay Kaan Sezgin, sahne ismi ile Kaan Sezyum, 24 Mart 1976 tarihinde İstanbul’un Heybeliada semtinde dünyaya gelmiştir. Müzisyen, yazar, komedyen ve radyo programcısı olarak tanınmaktadır. Medya ve sanat dünyasında kendine özgü bir yer edinen ünlü isim, günümüz itibariyle radyo ve youtube sosyal medya gibi platformlar da içerik üretmeye, sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

KAAN SEZYUM NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Kaan Sezyum, baba tarafında aslen Bayburt’ludur. Heybeliada’da geçen çocukluk yılları, onun sanat anlayışını ve mizahını şekillendirmiştir. İstanbul’un kültürel çeşitliliği ve zenginliği, Sezyum’un eserlerinde sıkça kendini göstermiştir.

KAAN SEZYUM KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1976 doğumlu olan Kaan Sezyum, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Burcu koç, doğum günü ise Çarşamba gününe denk gelmektedir.

