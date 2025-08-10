İstanbul'da Güpegündüz Korkunç Cinayet! Saniye Saniye Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde, 7 Ağustos Perşembe günü, aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bedenine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Muammer Öztürk, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, Öztürk'ün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk’ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor.

5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan, Muammer Öztürk’ün 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Otodan hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste kaydı bulunduğu tespit edildi.

