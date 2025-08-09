ABD'nin En Kalabalık Meydanında Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bireysel silahlanmanın çok yaygın olduğu, bu nedenle devamlı konuyla ilgili bir düzenleme yapılması talep edilen ABD'de yine bir silahlı saldırı meydana geldi. Üstelik bu kez New York'un en kalabalık alanlarından birinde yaşandı.

GECE SAATLERİNDE OLDU

Saldırı, Times Meydanı’nda West 44’üncü Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde düzenlendi. New York Polis Departmanı, yerel saatle 01.20 civarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA