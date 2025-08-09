ABD'nin En Kalabalık Meydanında Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

ABD'nin New York kentindeki en kalabalık alanlardan olan Times Meydanı'nda silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 3 kişinin yaralandığı, bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin En Kalabalık Meydanında Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bireysel silahlanmanın çok yaygın olduğu, bu nedenle devamlı konuyla ilgili bir düzenleme yapılması talep edilen ABD'de yine bir silahlı saldırı meydana geldi. Üstelik bu kez New York'un en kalabalık alanlarından birinde yaşandı.

ABD'nin En Kalabalık Meydanında Silahlı Saldırı! Yaralılar Var - Resim : 1

GECE SAATLERİNDE OLDU

Saldırı, Times Meydanı’nda West 44’üncü Sokak ile Seventh Avenue’nin kesiştiği yerde düzenlendi. New York Polis Departmanı, yerel saatle 01.20 civarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

ABD'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı!ABD'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı!Dünya
Nijerya'da Peş Peşe Silahlı Saldırılar! 5 Ölü, 50 KayıpNijerya'da Peş Peşe Silahlı Saldırılar! 5 Ölü, 50 KayıpDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Saldırı
CENTCOM'un Yeni Komutanı Belli Oldu CENTCOM'un Yeni Komutanı Belli Oldu
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
İsrail'in İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!