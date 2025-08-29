Oğlunu Çamaşır Suyuyla Katleden Anneden Pişkin Savunma!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğuna çamaşır suyu içirip ölümüne neden olan anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen anne, kan donduran ayrıntıları anlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in, 14 Kasım 2024'te vefat ettiği, ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

TEK TEK ANLATTI

İddianamede ifadesine yer verilen anne Dilek Çiçek, çocuğun Yılmaz E. ile evlilik dışı ilişkilerinden olduğunu, Yılmaz E.'nin çocuğu kabul etmemesi üzerine babalık davası açtığını ve 2022 yılında çocuğun babası olduğunun kanıtlandığını iddia etti.





Babasının çocuğun yanında hiç kalmadığını iddia eden sanık Çiçek, oğluyla birlikte bir süre Kırıkkale'de bulunan annesinin ve kardeşinin yanında kaldığını, daha sonra İstanbul'da ablasının yanında kalmaya başladığını, bu süreçte yaşadığı bunalımdan dolayı meyve suyuna ve çorbaya çamaşır suyu karıştırıp çocuğuna içirdiğini anlattı.

PİKNİKTE FENALAŞTI

Oğluna çamaşır suyu karışımını içirdikten sonra Yılmaz E. ile buluşup Sultangazi'de pikniğe gittiklerini ve parkta oynadıkları sırada oğlunun fenalaşıp kusmaya başladığını aktaran Çiçek, çocuğun yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiğini belirtti.

Çiçek, korktuğu için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini sakladığını ve ablasına iftira attığını ancak çok pişman olduğunu öne sürdü. Çocuğun babası ise ifadesinde, kendisine açılan babalık davası üzerine çocuğu olduğunu öğrendiğini, bebeği yanına almak istediğinde annesinin bunu kabul etmediği öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 26 Eylül 2024'te Dilek Çiçek isimli kadın, bebeğine çamaşır suyu içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Dilek Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

