Havada ‘Trump’ Alarmı! Başkanlık Uçağıyla Yolcu Uçağı Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu

Trump’ın Londra ziyareti sırasında, başkanlık uçağı Air Force One ile Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağı Long Island semalarında çarpışma tehlikesi atlattı. Aynı irtifada seyreden uçaklar, hava trafik kontrolörlerinin acil müdahalesiyle güvenli mesafeye çekildi. O anlara ait ses kayıtları sosyal medyada paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Havada ‘Trump’ Alarmı! Başkanlık Uçağıyla Yolcu Uçağı Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’ya resmi ziyareti için yaptığı yolculuk sırasında, havada büyük bir tehlike atlatıldı. Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağı ile Trump’ın Air Force One tipi başkanlık uçağı, neredeyse çarpışma noktasına geldi.

AYNI İRTİFADA SEYREDEN İKİ UÇAK

Olay, 16 Eylül Salı günü Long Island semalarında yaşandı. Spirit Airlines yolcu uçağı ile ABD Başkanı’nın uçağı, aynı irtifada uçarken hava trafik kontrolörleri pilotları rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardı. Bu uyarının sebebi, iki uçağın birbirine çok yakın ve aynı yükseklikte seyretmesiydi.

İLETİŞİM KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan tehlikenin ardından uçaklar güvenli mesafeye çekildi. O anlarda pilotlar ile hava trafik kontrolörü arasında geçen sert ve endişeli konuşmaların kaydı sosyal medyada paylaşıldı.

'HEMEN YAP' TALİMATI VERİLDİ

Ses kaydında, hava trafik kontrolörünün pilotlara yönelik sert uyarıları dikkat çekti. Kontrolör, "Spirit 1300, 20 derece sağa dön. Hemen yap!" diye direktif verdi. Ardından, " Trafik sol kanadınızın solunda, altı veya sekiz mil uzaklıkta. 747. Kim olduğunu görebileceğinizden eminim” ifadeleri duyuldu. Kontrolör ayrıca pilotlara, "Dikkatli olun! iPad’i yere bırakın" şeklinde uyarıda bulundu.

SPİRİT AİRLİNES'TAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Spirit Airlines, CBS News’e yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman en büyük önceliğimizdir" diyerek yaşanan olayı ciddiyetle ele aldıklarını belirtti. Şirket sözcüsü, "Spirit Airlines'ın 1300 sefer sayılı uçuşu, Boston’a giderken hava trafik kontrolü talimatlarını takip etti ve Boston’a sorunsuz bir şekilde indi" şeklinde konuştu.

Trump’ı Küplere Bindiren Fotoğraf! ‘Protesto’ Duvarı İngiltere Ziyaretine Gölge DüşürdüTrump’ı Küplere Bindiren Fotoğraf! ‘Protesto’ Duvarı İngiltere Ziyaretine Gölge DüşürdüGüncel
Netanyahu Beyaz Saray'a 'Abone' Oldu, Yine Trump'la GörüşecekNetanyahu Beyaz Saray'a 'Abone' Oldu, Yine Trump'la GörüşecekDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump İngiltere
Son Güncelleme:
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı
ABD Vizesinde Kriz! Tüm Evraklar Hazır Olsa Bile Türkler Gidemiyor... En Erken Randevu Tarihi Haziran 2027 ABD Vizesinde Kriz
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Gazze'de Katliam Bilançosu 65 Bini Aştı Gazze'de Katliam Bilançosu 65 Bini Aştı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon