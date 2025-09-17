Havada ‘Trump’ Alarmı! Başkanlık Uçağıyla Yolcu Uçağı Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’ya resmi ziyareti için yaptığı yolculuk sırasında, havada büyük bir tehlike atlatıldı. Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağı ile Trump’ın Air Force One tipi başkanlık uçağı, neredeyse çarpışma noktasına geldi.

AYNI İRTİFADA SEYREDEN İKİ UÇAK

Olay, 16 Eylül Salı günü Long Island semalarında yaşandı. Spirit Airlines yolcu uçağı ile ABD Başkanı’nın uçağı, aynı irtifada uçarken hava trafik kontrolörleri pilotları rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardı. Bu uyarının sebebi, iki uçağın birbirine çok yakın ve aynı yükseklikte seyretmesiydi.

İLETİŞİM KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan tehlikenin ardından uçaklar güvenli mesafeye çekildi. O anlarda pilotlar ile hava trafik kontrolörü arasında geçen sert ve endişeli konuşmaların kaydı sosyal medyada paylaşıldı.

'HEMEN YAP' TALİMATI VERİLDİ

Ses kaydında, hava trafik kontrolörünün pilotlara yönelik sert uyarıları dikkat çekti. Kontrolör, "Spirit 1300, 20 derece sağa dön. Hemen yap!" diye direktif verdi. Ardından, " Trafik sol kanadınızın solunda, altı veya sekiz mil uzaklıkta. 747. Kim olduğunu görebileceğinizden eminim” ifadeleri duyuldu. Kontrolör ayrıca pilotlara, "Dikkatli olun! iPad’i yere bırakın" şeklinde uyarıda bulundu.

SPİRİT AİRLİNES'TAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Spirit Airlines, CBS News’e yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman en büyük önceliğimizdir" diyerek yaşanan olayı ciddiyetle ele aldıklarını belirtti. Şirket sözcüsü, "Spirit Airlines'ın 1300 sefer sayılı uçuşu, Boston’a giderken hava trafik kontrolü talimatlarını takip etti ve Boston’a sorunsuz bir şekilde indi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi