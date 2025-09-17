Trump’ı Küplere Bindiren Fotoğraf! ‘Protesto’ Duvarı İngiltere Ziyaretine Gölge Düşürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere'de resmi temaslarına başlayan ABD Başkanı Donald Trump, ikinci ziyaret kapsamında İngiltere'ye geldi.

Trump ve eşi Melania Trump, Londra’ya inişlerinin ardından Windsor’da protestolarla karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump Trump ve eşi Melania Trump

Aktivistler, Trump’ın adının karıştığı skandalları hatırlatmak amacıyla, tartışmalı iş insanı Jeffrey Epstein ile birlikte çekilmiş bir görüntüyü Windsor Kalesi duvarına yansıttı. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Trump'ın Jeffrey Epstein'in birlikte çekilmiş fotoğrafları

İLK ZİYARETİ 2019’DAYDI

Donald ve Melania Trump, İngiltere’ye ilk resmi ziyaretlerini Haziran 2019’da Kraliçe II. Elizabeth’in davetiyle gerçekleştirmişti. Bu ikinci davet ise Şubat 2025’te, Kral III. Charles tarafından iletildi. Başbakan Starmer, davetin “tarihi bir anlam taşıdığını” vurguladı.

Jeffrey Epstein'in birlikte çekilmiş fotoğrafları Windsor Kalesi duvarında

Trup ve eşi ziyaretin ilk gecesini, 1955’ten bu yana ABD büyükelçilerinin Londra’daki resmi konutu olan Winfield House’da geçirdi.

İngiltere Kralı III. Charles

İNGİLTERE KRALI İLE GÖRÜŞECEK

Donald Trump, bugün İngiltere Kralı III. Charles ile Windsor Kalesi’nde bir araya gelecek. 18 Aralık Perşembe günü ise Başbakan Keir Starmer ile görüşmesi bekleniyor.

cinsel taciz ve fuhuş ticareti yapmakla suçlanan iş insanı Jeffrey Epstein

JEFFREY EPSTEİN KİM?

Amerikalı bir finansçı ve milyarder olan Jeffrey Epstein’in ismi cinsel suistimal ve çocuk istismarı skandallarıyla gündem oldu.

2005 yılının Nisan ayında Palm Beach, Florida'daki polisler bir yetişkinin 14 yaşındaki bir kıza liseden arkadaşı olan başka bir kız aracılığı ile ulaşıp, villasında kendisine para karşılığı erotik masaj yapmasını istediği ihbar edilince Epstein'a karşı soruşturma başlattı.

Soruşturma sonrası Florida eyalet mahkemesi tarafından Epstein, 30 Haziran 2008'de biri 18 yaşından küçük iki genç kızı fuhuş amaçlı istismardan hapis cezası aldı.

Jeffrey Epstein 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak yaşamına son verdi

13 ay boyunca gözetim altında kalan Epstein hakkında inceleme yapan yetkililer biri 14 yaşında, reşit olmayan tacize uğramış 36 kız çocuğu daha olduğunu tespit ettiler.

Jeffrey Epstein 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalardan dolayı tekrar tutuklanıp cezaevine gönderildi.

10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi.

