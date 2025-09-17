Muğla'da Orman Yangını! Ekipler Sarp Arazide Mücadele Veriyor

Muğla’nın Denizli sınırındaki Otmanlar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Sarp araziden dolayı kara ekiplerinin müdahalesi zorlaşırken, hava araçlarıyla söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'da Orman Yangını! Ekipler Sarp Arazide Mücadele Veriyor
Muğla’nın kırsal Otmanlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin yangına müdahalesi güçlükle ilerlerken, bölgeye hava araçları yönlendirildi. Havadan yapılan müdahalelerle yangının büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kaynak: İHA

