İş İnsanını Kaçırıp Fidye İstediler! İzmir–Bursa–İstanbul Hattında Rehine Operasyonu

İzmir’de kaçırılan ve serbest bırakılması için 15 milyon fidye istenilen tekstilci A.A.’nın, kaçırılıp önce Karacabey’e, ardından İstanbul’a götürüldüğü ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar’da düzenledikleri operasyonla A.A.’yı sağ olarak kurtardı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı, diğerlerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de polise başvuran tekstil işiyle uğrayan iş insanı A.A.’nın yakınları, kendisinden haber alamadığını bildirdi. Yapılan incelemelerde, A.A.’nın zorla İstanbul’a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği, gelen ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında A.A.’nın önce Bursa’nın Karacabey ilçesine götürüldüğü, burada İstanbul’dan gelen başka kişilerce teslim alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi ve Bağcılar’da park halinde bulundu. Polis, aracın bırakıldığı sitenin çevresinde yaptığı çalışmada şüphelilerin konumunu belirledi.

İş İnsanını Kaçırıp Fidye İstediler! İzmir–Bursa–İstanbul Hattında Rehine Operasyonu - Resim : 1
İş insanı A..A, İzmir'de kaçırıldı

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla A.A.’yı sağ olarak kurtardı. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Gasp Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

İş İnsanını Kaçırıp Fidye İstediler! İzmir–Bursa–İstanbul Hattında Rehine Operasyonu - Resim : 2
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler ifadelerinde, A.A.’nın aile üyelerinden toplamda 15 milyon liralık bir alacakları olduğunu ve bu nedenle böyle bir yola başvurduklarını iddia etti. Gözaltına alınan şüpheliler V.A. (39), A.K. (27), O.Y. (24), E.K. (44) ve D.K. (25) adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece; O.Y., E.K. ve D.K. tutuklandı. A.K. hakkında ev hapsi, V.A. hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

İstanbul İzmir Bağcılar
