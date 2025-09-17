İş İnsanını Kaçırıp Fidye İstediler! İzmir–Bursa–İstanbul Hattında Rehine Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de polise başvuran tekstil işiyle uğrayan iş insanı A.A.’nın yakınları, kendisinden haber alamadığını bildirdi. Yapılan incelemelerde, A.A.’nın zorla İstanbul’a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği, gelen ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında A.A.’nın önce Bursa’nın Karacabey ilçesine götürüldüğü, burada İstanbul’dan gelen başka kişilerce teslim alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi ve Bağcılar’da park halinde bulundu. Polis, aracın bırakıldığı sitenin çevresinde yaptığı çalışmada şüphelilerin konumunu belirledi.

İş insanı A.A, İzmir'de kaçırıldı

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla A.A.’yı sağ olarak kurtardı. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Gasp Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler ifadelerinde, A.A.’nın aile üyelerinden toplamda 15 milyon liralık bir alacakları olduğunu ve bu nedenle böyle bir yola başvurduklarını iddia etti. Gözaltına alınan şüpheliler V.A. (39), A.K. (27), O.Y. (24), E.K. (44) ve D.K. (25) adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece; O.Y., E.K. ve D.K. tutuklandı. A.K. hakkında ev hapsi, V.A. hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

