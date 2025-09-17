Hem Acı Kaldı Hem Borç! SGK’dan Vicdanları Yaralayan Talep

Diyarbakır’da kolon kanseri nedeniyle 2021’de vefat eden Mehmet Çatmakaş’ın eşi, SGK’nın dört yıl sonra 81 bin TL’lik ilaç bedelini geri istemesiyle şok yaşadı. İlacın yalnızca iki dozunun kullanıldığını belirten Serpil Çatmakaş, “Bu yükün altından kalkamam” diyerek yardım çağrısı yaptı. LÖSEV devreye girerek borcu üstleneceklerini açıkladı.

Hem Acı Kaldı Hem Borç! SGK'dan Vicdanları Yaralayan Talep
Diyarbakır’da kolon kanseriyle mücadele eden Mehmet Çatmakaş, tedavi sürecinde "akıllı ilaç" kullanmaya başladı. Tüm tedavilere rağmen 2021 yılında yaşamını yitiren Çatmakaş’ın ardından, ailenin başında büyük bir dert kaldı.

SGK, 4 YIL SONRA GERİ ÖDEME TALEP ETTİ

Mehmet Çatmakaş’ın ölümünden dört yıl sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aileye ilaç bedelinin geri ödenmesi yönünde tebligat gönderdi. Konuyla ilgili konuşan eşi Serpil Çatmakaş, “Mahkeme kararıyla üç doz ilaç geldi. Eşim sadece iki doz kullanabildi, üçüncü ilacı vurulamadan vefat etti. Aradan geçen dört yılın ardından SGK ilaç bedelini ödeme tebligatı gönderdi” dedi.

‘BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAM’

SGK’nın yaklaşık 81 bin TL’lik bir ödeme talep ettiğini belirten Serpil Çatmakaş, geçim sıkıntısı yaşadığını ifade ederek şu sözlerle yardım çağrısında bulundu: “Hem eşimi kaybettim hem de faydasını görmediğimiz bir ilaç için SGK benden para istiyor. Bu yükün altından kalkamam.”

LÖSEV DEVREYE GİRDİ

Serpil Çatmakaş’ın yardım çağrısı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. LÖSEV’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda aileye destek sözü verdi. Ezer, “Sakın üzülmeyin, evraklarınızla gelin LÖSEV’e, SGK ilaç borcunuzu biz öderiz” dedi.

Hem Acı Kaldı Hem Borç! SGK’dan Vicdanları Yaralayan Talep - Resim : 2

SGK’YA SERT TEPKİ

Dr. Üstün Ezer, yaptığı açıklamada SGK’nın ilaç bedelini geri istemesini ağır sözlerle eleştirdi. Ezer, “Olacak şey değil… İnsanlık ve devlet baba ölmüş, Allah Rahmet eylesin. Sayın Serpil Çatmakaş hanımefendi başınız sağ olsun. Sabırlar diliyoruz. Siz ve kızınız değil, bizi bu hale getirenler utansın” ifadelerini kullandı.

‘SGK NE HALE DÜŞTÜ…’

LÖSEV Başkanı Ezer, kurumun bu tavrını, “Türkiye’nin açık ara en zengin işçi kuruluşu. Kocaaa SGK ne hale düştü görüyor musunuz? Yediler yediler doymadılar. Ya arkadaş şehidin, gazinin, vefat etmiş kanser hastasının peşine koşacağına milyarlarca lira borcu olana git. Suriyelilere ödediğin milyarları kes…” sözleriyle eleştirdi.

