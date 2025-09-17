Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdam Edilişlerinin 64'üncü Yılında Rahmetle Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilişinin 64'üncü yılına özel bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı, 3 ismi rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için bir mesaj yayınladı.

X hesabından bir fotoğraf eşliğinde paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ismi ölümlerinin 64’üncü yılında rahmetle andı.

Adnan Menderes- Hasan Polatkan-Fatih Rüştü Zorlu

Cumhurbaşkanı mesajında “Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes

NE OLMUŞTU?

1960 askeri darbesi sonrası, 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ile arkadaşlarının idamının üzerinden 64 yıl geçti.

27 Mayıs 1960 müdahalesiyle Yassıada’da özel kurdukları mahkemede, Menderes ve 14 kişinin idamına, 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkûm edilmesine karar verildi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu

Dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 16 Eylül 1961’de sabaha karşı idam edildi.

Menderes’in idam kararı ise 17 Eylül 1961’de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden “sağlam” raporu alınmasının ardından İmralı Adası’na götürülerek komutanın odasında yüzüne okundu ve infaz edildi.

