Akbelen'de Katliam Sürüyor... Zeytinlerin Kaderi Talan Şirketinden Maaş Alan Profesörün Elinde! İşte Kamuoyundan Gizlenen O Belge...

Akbelen'de zeytin ağaçları bir kez daha madencilik için söküldü. Söküm sonrası şirketin verdiği yanıtta bahsedilen ve 4 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği söylenen 'usul ve esaslar' neydi? Kamuoyundan gizlenen metin ortaya çıktı. Metne göre, zeytin ağaçlarının akıbetine ilişkin konularda şirketin profesör görevlendirmesi gerekiyor. Ama dikkat çeken ise bu profesörün zeytinleri sökmek isteyen şirketten maaş alacak bir 'proje müdürü' olarak yer alacak olması...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Orman Köyü'nde, zeytin ağaçlarının maden ocağı genişletilmesi amacıyla toplu halde sökülmesi, Türkiye'de çevre ve tarım politikalarının en tartışmalı sayfalarından birini oluşturuyor. 24 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren Maden Kanunu'nun geçici 45. maddesindeki değişiklik, "süper izin" olarak adlandırılan düzenlemeyle zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerini kolaylaştırdı.

Bu yasa, iktidar partisinin çoğunluğuyla kabul edilmesine rağmen, anayasal sorunlar ve kamu yararı tartışmalarıyla gölgelendi. Ekolojistler, yasanın sınırlı sayıda şirkete fayda sağladığını ve "katliam fermanı" niteliği taşıdığını savunuyor.

Akbelen'de zeytin ağaçları madencilik için söküldü.

Akbelen'deki talan, kamuoyunun dikkatini CHP Kurultayı davası gibi iç siyasi meselelere yönelttiği bir dönemde hız kazandı. YK Enerji (Limak ve İçtaş konsorsiyumu), polis eşliğinde Akbelen'e girerek zeytin ağaçlarını kaldırmaya başladı. Yerel köylülerin direnişiyle karşılaşan şirket, dört kişiyi gözaltına aldırdı; ancak bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı. Şirket yetkilileri, ağaç sökümünün 4 Ağustos 2025 itibarıyla prosedürlere uygun olduğunu iddia etse de, detaylar belirsiz kaldı.

Akbelen'de zeytinlere sahip çıkan köylüler...

VATANDAŞTAN GİZLEDİKLERİ BELGE ORTAYA ÇIKTI

T24 yazarı Çiğdem Toker, bu süreçte, zeytin ağaçlarının taşınması ve yeni alanlar oluşturulması için belirlenen "usul ve esaslar" belgesinin kamuoyundan gizlendiğini ortaya koydu ve bu metne ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan ve 11 maddeden oluşan bu belge, Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Toker, belgenin "yönetmelik" olarak adlandırılmamasının, yayımlanma zorunluluğunu atlatmak için bir taktik olarak tercih edildiğine dikkat çekiyor.

Akbelen'deki direnişten...

ZEYTİNLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK PROFESÖRÜN MAAŞINI TALAN ŞİRKETİ ÖDEYECEK!

Bakanlık ve YK Enerji yetkilileri, belgenin neden gizlendiğine dair açıklama yapmazken, yazar Çiğdem Toker'in elde ettiği bilgilere göre, süreçte şeffaflık eksikliği dikkat çekiyor. Özellikle belgenin 2. Bölüm, 4. Maddesi'nde yer alan "Zeytin ağaçlarının taşınması ve yeni zeytin sahası tesisi" başlığı altında şu hüküm bulunuyor:

"Ruhsat sahibi, profesör ünvanına sahip bir ziraat mühendisini proje müdürü olarak görevlendirir."

Bu madde, maden şirketinin kendi kaynaklarıyla atayacağı uzmanın, ağaç seçiminden verimlilik değerlendirmesine kadar tüm kararları vereceğini gösteriyor. Uzmanın maaşını şirketin ödemesi, tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorgulatıyor; zira uzman, kamu kurumundan değil, ticari çıkarlara bağlı bir yapıdan sorumlu tutuluyor.

Kaynak: T24

