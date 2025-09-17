Kaza Sonrası Olay Yerinden Gittiği Sanılmıştı... Kahreden Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Antakya ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Kanal yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FU 7742 plakalı kamyonun sürücüsü Yılmaz Kanal, aracının freninin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yol kenarına devrilirken, sürücü Kanal aracın altında kaldı.

Kamyon sürücüsü Yılmaz Kanal, kazada aracın altında kalarak can verdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen kamyonun altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından çıkarılan Kanal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

OLAY YERİNDEN GİTTİĞİ SANILMIŞTI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz Kanal’ın cansız bedeni, sağlık ekiplerince morga kaldırılmak üzere hastaneye götürüldü. Gece saatlerinde sürücünün bulunamaması üzerine bir süre olay yerinden ayrıldığı düşünülmüştü, ancak yapılan incelemede kamyonun altında kaldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

