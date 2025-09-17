Kaza Sonrası Olay Yerinden Gittiği Sanılmıştı... Kahreden Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde freni patlayan kamyon devrildi. Olay yerinde bulunamayan sürücü Yılmaz Kanal'ın kaza alanından ayrıldığı düşünüldü ancak kahreden gerçek, itfaiye ekiplerinin devrilen kamyonu kaldırmasıyla ortaya çıktı. 3 çocuk babası Kanal'ın kamyonun altında kalarak can verdiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Antakya ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Kanal yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FU 7742 plakalı kamyonun sürücüsü Yılmaz Kanal, aracının freninin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yol kenarına devrilirken, sürücü Kanal aracın altında kaldı.

Kaza Sonrası Olay Yerinden Gittiği Sanılmıştı... Kahreden Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 1
Kamyon sürücüsü Yılmaz Kanal, kazada aracın altında kalarak can verdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen kamyonun altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından çıkarılan Kanal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza Sonrası Olay Yerinden Gittiği Sanılmıştı... Kahreden Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 2
Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

OLAY YERİNDEN GİTTİĞİ SANILMIŞTI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz Kanal’ın cansız bedeni, sağlık ekiplerince morga kaldırılmak üzere hastaneye götürüldü. Gece saatlerinde sürücünün bulunamaması üzerine bir süre olay yerinden ayrıldığı düşünülmüştü, ancak yapılan incelemede kamyonun altında kaldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeni Aldığı Motosikletini Ölüme Sürdü: Korkunç Kaza Anbean KameradaYeni Aldığı Motosikletini Ölüme Sürdü: Korkunç Kaza Anbean KameradaGüncel
Büyükçekmece'de Feci Kaza! Motosiklet 2 Can AldıBüyükçekmece'de Feci Kaza! Motosiklet 2 Can AldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Hatay
Son Güncelleme:
Yeni Aldığı Motosikletini Ölüme Sürdü: Korkunç Kaza Anbean Kamerada Yeni Motosikletini Ölüme Sürdü
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş… En Sevdiği Türkçe Kelime Ortaya Çıktı
Deniz Kuvvetleri'nde 10 Subay ve Astsubay Gözaltına Alındı Deniz Kuvvetleri'nde 10 Subay ve Astsubay Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürülmüş Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha