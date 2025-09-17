Yeni Aldığı Motosikletini Ölüme Sürdü: Korkunç Kaza Anbean Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’dan yeni aldığı sıfır motosikletle Sivas’ın Akıncılar ilçesine gitmek üzere yola çıkan 23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, 12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan’da bir mağazadan motosiklet satın alan İbrahim Can Sevinç, dönüş yolunda motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA KAMERADA

Kazanın hemen arkasından seyir halinde olan bir tırın araç kamerasına ise çarpma anı yansıdı. Görüntülerde, motosikletin virajda bariyerlere çarpması ve yola savrulma anları görülüyor.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, memleketi Sivas’ın Akıncılar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA