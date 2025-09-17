Yeni Aldığı Motosikletini Ölüme Sürdü: Korkunç Kaza Anbean Kamerada

Erzincan’da yeni aldığı motosikletle Sivas’ın Akıncılar ilçesine dönen 23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı, arkadan gelen tırın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’dan yeni aldığı sıfır motosikletle Sivas’ın Akıncılar ilçesine gitmek üzere yola çıkan 23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, 12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan’da bir mağazadan motosiklet satın alan İbrahim Can Sevinç, dönüş yolunda motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA KAMERADA

Kazanın hemen arkasından seyir halinde olan bir tırın araç kamerasına ise çarpma anı yansıdı. Görüntülerde, motosikletin virajda bariyerlere çarpması ve yola savrulma anları görülüyor.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, memleketi Sivas’ın Akıncılar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'de Feci Kaza! Motosiklet 2 Can AldıBüyükçekmece'de Feci Kaza! Motosiklet 2 Can AldıGüncel
Amasya'da Kavşakta Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü YakalandıAmasya'da Kavşakta Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası ölüm
Son Güncelleme:
2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde! Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflas Bayrağını Çekti
Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı! Saat Verildi: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor
Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak? SSK ve Bağkur Emekli Maaşı İçin 4 Farklı Hesap
Batman'daki Katliamda Kahreden Detay! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürüldü Batman'daki Katliamda Kahreden Detay
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürülmüş Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar
Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı! Saat Verildi: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor
Kilometre Oyunu Pahalıya Patladı! O Galeri Kapatıldı Kilometre Oyunu Pahalıya Patladı! O Galeri Kapatıldı
Charlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını Verdi Charlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını Verdi