Deniz Kuvvetleri'nde 10 Subay ve Astsubay Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1'i görevde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz Kuvvetleri'nde 10 Subay ve Astsubay Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Başsavcılıkça, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
FETÖ Operasyon
