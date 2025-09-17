Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı! Saat Verildi: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz, Marmara’nın doğusu ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul’un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel yağışların etkili olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

BU AKŞAM YAĞIŞ BAŞLIYOR

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, zamanla kuzey ve doğusunda bulutluluk artacak. İstanbul’un kuzey ilçelerinde ve Kırklareli, Bursa, Sakarya, Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri görülecek.

Gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde ve Güneydoğu Anadolu’da ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Denizli ve Gaziantep’te sıcaklık 36 dereceye kadar çıkarken, Antalya ve Adana’da 35-36 derece ölçülecek.

Batı Karadeniz’de Bolu, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde; Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Trabzon ve Rize’de sağanakların günün ilerleyen saatlerinde etkili olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

