Meteoroloji Tarih Verdi! İstanbul Dahil 11 İle Eylül Sürprizi… Hangi Gün Nerede Yağmur Var?
Eylül ayının sona ermesine sayılı günler kala Meteoroloji uzmanlarından yeni bir sağanak yağış uyarısı geldi. Perşembe gününden itibaren İstanbul olmak üzere Edirne, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi şehirlerde yağış bekleniyor. İşte detaylar…
Meteoroloji uzmanları, Eylül ayının son haftasına yaklaşırken Trakya ve Karadeniz bölgesinde önümüzdeki üç gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak uyardı.
Türkiye’nin batı ve kuzey kesimleri yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Perşembe günü itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Edirne, Bursa, Kocaeli ve Yalova gibi Marmara şehirlerinde yağış bekleniyor.
Aynı gün Karadeniz’de Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi şehirlerde de sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.
EGE'YE FIRTINA UYARISI
Cuma günü de yağışlar etkisini sürdürecek. Karadeniz sahil şeridinin yanı sıra Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde de yağmur geçişleri görülecek. Ege Bölgesi'nde ise rüzgarın sert esmesi bekleniyor. Güney Ege kıyılarında rüzgarın saatte 30-50 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.
HAFTA SONU DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yağışlı hava sistemi hafta sonu boyunca Karadeniz’in doğusunda etkili olmaya devam edecek. Özellikle pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.
KUZEYDE SONBAHAR ETKİSİ
Ülkenin güney kesimlerinde yazdan kalma günler sürerken, kuzey ve iç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşmeye başladı. Antalya’nın doğusunda, Hatay kıyılarında ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevresinde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Diğer bölgelerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Kaynak: AA