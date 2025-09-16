MHP Lideri Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a Destek Telefonu

Can Yayın Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve dün serbest bırakılan Kenan Tekdağ'a bugün MHP lideri Bahçeli'den sürpriz bir telefon gitti. Bahçeli, Tekdağ'a destek mesajı verdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Lideri Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a Destek Telefonu
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OdaTV'nin haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekdağ'ı aradı. Bahçeli'nin, Tekdağ'a, dayanışma ve destek mesajı verdiği, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Can Yayın Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş ve pek çok şirkete kayyım atanmıştı.

Kaynak: OdaTV

