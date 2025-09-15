Can Yayın Holding Soruşturmasında Flaş Gelişme: Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ Adli Kontrolle Serbest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş ve pek çok şirkete kayyım atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi