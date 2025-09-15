Can Yayın Holding Soruşturmasında Flaş Gelişme: Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ Adli Kontrolle Serbest

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Can Yayın Holding Soruşturmasında Flaş Gelişme: Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ Adli Kontrolle Serbest
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş ve pek çok şirkete kayyım atanmıştı.

Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...Medya
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış!İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış!Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Operasyon Can Holding
Son Güncelleme:
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi
Çocuklarının Yanında Babaya Tokat Atan Saldırgan Yakalandı Çocuklarının Yanında Babaya Tokat Atan Saldırgan Yakalandı
Togg T10F Fiyat Listesi Belli Oldu! Emre Özpeynirci Egea’nın Fiyatını Örnek Gösterip Tepki Gösterdi Togg'un Yeni Modeline Fiyat Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu