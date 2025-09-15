Çocuklarının Yanında Babaya Tokat Atan Saldırgan Yakalandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüpheli, İstanbul’da yakalandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran baba, çocuklarının gözü önünde tokatlandı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunu belirtti.
Saldırganın İstanbul’da yakalandığını belirten Yerlikaya, olayın yalnızca bir kişiye yönelik saldırı olmadığını, toplum huzuruna kast eden bir davranış olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya ayrıca vatandaşlara çağrı yaparak, “Toplum huzuruna kast edenlere karşı 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım” dedi.
GEREĞİ YAPILDI - BABAYA TOKAT ATAN ŞÜPHELİYİ YAKALADIK— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2025
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı… pic.twitter.com/0mrSFnsiKv