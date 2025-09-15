Çocuklarının Yanında Babaya Tokat Atan Saldırgan Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran baba, çocuklarının gözü önünde tokatlandı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunu belirtti.

Saldırganın İstanbul’da yakalandığını belirten Yerlikaya, olayın yalnızca bir kişiye yönelik saldırı olmadığını, toplum huzuruna kast eden bir davranış olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya ayrıca vatandaşlara çağrı yaparak, “Toplum huzuruna kast edenlere karşı 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım” dedi.