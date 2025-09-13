İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım atandı. Mevcut yönetimin görevine son verilirken, üniversite tarafından yapılan açıklamada da yönetime kayyım atandığı doğrulandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

AKP'DEN ADAY ADAYI ÇIKTI

Üniversiteye kayyım atanan YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'un 2007 ve 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Ulusoy, aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de yazarlarından biriydi.

