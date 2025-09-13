İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış!

Can Holding soruşturmasında TMSF tarafından el konulup kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki kayyımın, AKP'den aday adayı olup Yeni Şafak gazetesinde de yazılar yazan Ahmet Ulusoy olduğu öğrenildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım atandı. Mevcut yönetimin görevine son verilirken, üniversite tarafından yapılan açıklamada da yönetime kayyım atandığı doğrulandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Atanan Kayyım AKP'den Aday Adayıymış! - Resim : 1

AKP'DEN ADAY ADAYI ÇIKTI

Üniversiteye kayyım atanan YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'un 2007 ve 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Ulusoy, aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de yazarlarından biriydi.

Can Holding'in Tekfen'deki Hisselerine El KonulduCan Holding'in Tekfen'deki Hisselerine El KonulduEkonomi
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu?CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kayyım AKP
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
Yavaş CHP'den İstifa Edecek mi? Çok Net Açıklama Yavaş CHP'den İstifa Edecek mi? Çok Net Açıklama
Resul Emrah Şahan İkinci Kez Tutuklandı Resul Emrah Şahan İkinci Kez Tutuklandı
AKP MKYK'da Neler Konuşuldu? Çelik Kubbe, CHP, Ekonomi, Terörsüz Türkiye ve Zorunlu Eğitim Masada... AKP MKYK'da Neler Konuşuldu?
Ankara Depremi Sonrası Prof. Dr. Naci Görür O İlimizi İşaret Etti: 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı! 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
Tarihin En Uzun Yılı: Bir Dönem 445 Gün Sürdü Tarihin En Uzun Yılı: Bir Dönem 445 Gün Sürdü
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti