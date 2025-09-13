AKP MKYK'da Neler Konuşuldu? Çelik Kubbe, CHP, Ekonomi, Terörsüz Türkiye ve Zorunlu Eğitim Masada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında “Çelik Kubbe”nin önemini vurgulayarak bölgesel gerilimlere karşı tedbir çağrısı yaptı. CHP’deki gelişmeleri “parti içi mesele” olarak niteleyen Erdoğan, asıl odaklarının “Terörsüz Türkiye ve ekonomi” olduğunu söyledi. Toplantıda ayrıca deprem konutları, eğitim reformu ve yeni katılımlar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısında yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimlere dikkat çekti. Erdoğan, İsrail’in saldırganlığının giderek arttığını belirterek, “Bölgedeki bütün paydaşlarla bu konu hakkında daha fazla ilişki içinde olmalıyız. Katar’daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe’de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi. Bölgemizdeki sıcak gerilimlerin tamamı bir şekilde bizi ilgilendiriyor, tedbir almamızı gerektiriyor. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış durumda. Bu açık ve net” ifadelerini kullandı.

'ODAĞIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİ'

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP’de yaşanan parti içi tartışmalara da değindi. “CHP’deki gelişmeleri dışarıdan takip ediyoruz. Kendi içlerinde ortaya çıkan parti içi bir durum. Bizim odağımız Terörsüz Türkiye ve ekonomi. Süreçte odak kaybına müsaade edemeyiz” dedi. Erdoğan ayrıca geçtiğimiz hafta Malatya’da 300 bininci deprem konutunu teslim ettiklerini hatırlatarak, finansman sürecinin tamamlanmasıyla kamu yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılacağını söyledi.

ZORUNLU EĞİTİM MASADA

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise MKYK toplantısında bakanlığın çalışmalarını anlattı. Tekin’in 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda yeni düzenlemeyi gündeme getirdiği, çalışmanın önümüzdeki günlerde Erdoğan’a sunulacağı öğrenildi. Ayrıca Tekin, öğretmenlerin 2002 yılında yazdığı ve 2023 yılı için dile getirdiği temennilerden örnekler paylaşarak eğitimde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

