Yavaş CHP'den İstifa Edecek mi? Çok Net Açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarına ateş püskürdü. Yavaş, "Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki CHP ilçe başkanlarının toplu istifa kararı aldığına yönelik iddialarına yönelik, Yavaş’tan çok ert açıklama geldi.

ABB Başkanı Yavaş, söz konusu iddialara sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Bir sosyal medya hesabından yapılan ‘toplu istifa’ iddiası ortaya atılırken, Yavaş çok sert ifadeler kullandı.

Yavaş, “Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz” diye yazdı.

