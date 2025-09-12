Samsun'u Yasa Boğan Kaza! Baba Kurtuldu, Anne ve Bebeğinden Acı Haber!

Samsun’un Bafra ilçesinde bir otomobil Kızılırmak Nehri’ne devrildi. Sürücü kendi çabasıyla sudan çıkmayı başarsa da otomobildeki anne ve bebeği kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Samsun'u Yasa Boğan Kaza! Baba Kurtuldu, Anne ve Bebeğinden Acı Haber!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Serdar Kıyak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak’ı sağ olarak sudan çıkardı.

Samsun'u Yasa Boğan Kaza! Baba Kurtuldu, Anne ve Bebeğinden Acı Haber! - Resim : 1

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu. Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Samsun kaza
Son Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ortalık Karıştı! Araya Polis Girdi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ortalık Karıştı! Araya Polis Girdi
Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Geliyor: Peki Anlamı Ne? Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Geliyor: Peki Anlamı Ne?
İzmir'de Adım Adım Felakete! Suyun Tamamının Tükeneceği Tarih Hiç de Uzak Değil İzmir'de Adım Adım Felakete! Suyun Tamamının Tükeneceği Tarih Hiç de Uzak Değil
Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atmak Artık Yürek İster! Zabıta Harekete Geçti, Anında Para Cezası Kesilecek Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atana Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler