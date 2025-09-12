Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ortalık Karıştı! Araya Polis Girdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı Meclis toplantısında AKP'li ve CHP'li üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salonun polis ekipleri eşliğinde boşaltılmasıyla gerginlik sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ortalık Karıştı! Araya Polis Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısında ortalık karıştı. CHP ve AKP’li üyeler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı 16 Eylül'e ertelendi. Salonun polis ekipleri eşliğinde boşaltılmasıyla gerginlik sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün 18.00'de yapılacak eylül alı olağan toplantısına meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. CHP’li üyeler salonda yer kalmadığı için içeri alınmak istenmedi. Ancak CHP’liler, zor da olsa salona girdi. Toplantıya başkanlık yapması beklenen, CHP'den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya gelmedi. Onun yerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin toplantıya başkanlık yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ortalık Karıştı! Araya Polis Girdi - Resim : 1

Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP’li üyeler ile AKP’li üyeler karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım dolu salonda karşılıklı sloganlar atıldı. CHP'li bir üyenin meclise başkanlık eden Mersin’e kalem fırlatmasıyla gerginlik tırmandı. Başkan Mersin, toplantıyı 16 Eylül saat 18.00’e erteledi.

Mersin'in salondan ayrılmasıyla sloganlar tekrar başladı. Taraflar kontrollü olarak belediye binasından polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Belediye binasının önünde AKP’liler Recep Tayyip Erdoğan sloganları atmaya bir süre daha devam edip, ardından dağıldı.

Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve KapandıTören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve KapandıSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın Özlem Çerçioğlu AKP CHP
Mutlu Kaya'dan Sevindiren Haber! 10 Yıl Sonra İlk Adım Mutlu Kaya'dan Sevindiren Haber! 10 Yıl Sonra İlk Adım
İzmir'de Adım Adım Felakete! Suyun Tamamının Tükeneceği Tarih Hiç de Uzak Değil İzmir'de Adım Adım Felakete! Suyun Tamamının Tükeneceği Tarih Hiç de Uzak Değil
Türkiye'de Kuraklık Alarmı! Meteoroloji'den Korkutan Veriler Türkiye'de Kuraklık Alarmı! Meteoroloji'den Korkutan Veriler
Toprağa Bunu Eken Yaşadı! Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL: Alın Terleriyle Topluyorlar Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL
Balıkesir'de Ormanlar Yine Alevlere Teslim Balıkesir'de Ormanlar Yine Alevlere Teslim
Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Geliyor: Peki Anlamı Ne? Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Geliyor: Peki Anlamı Ne?
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler