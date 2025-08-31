Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine, CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmadı. Resmi bir açıklama yapılmazken, Çerçioğlu’nun olası protestolardan kaçındığı iddia edildi. Törende protokol sıralaması da kriz yarattı.

Son Güncelleme:
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları, coşku kadar krizlere de sahne oldu. Geçtiğimiz aylarda CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yılki törenlere katılmadı. Çerçioğlu’nun yokluğu dikkat çekerken, tören alanında yaşanan protokol düzeni de yeni bir krizin fitilini ateşledi.

ÇERÇİOĞLU’NUN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır CHP’li kimliğiyle bilinen ve Aydın’da güçlü bir tabanı bulunan Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi gündem olmuş, özellikle parti tabanında ciddi tepkilere neden olmuştu. Bu tepkilerin ardından gözler, Çerçioğlu’nun kamuya açık ilk resmi törenlerinden biri olacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na çevrilmişti. Ancak Çerçioğlu, törenlere katılmadı. Katılmama nedeni hakkında ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı - Resim : 1

Yerel kaynaklar, Çerçioğlu’nun halktan ve muhalefetten gelebilecek olası protestolardan kaçınmak adına törenlere katılmadığını öne sürdü.

PROTOKOL SIRALAMASI TARTIŞMA YARATTI

Törene damga vuran bir diğer gelişme ise protokol sıralamasında yaşanan kriz oldu. Aydın Denge Gazetesi'nin haberine göre, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem protokolde en ön sırada yer aldı. Buna karşın, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ile İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün ikinci sırada oturtulması dikkat çekti.

Özlem Çerçioğlu Hakkında Şok İddia! Belediye Çalışanlarına 'Konsere Gelmezseniz Kovarım' TehdidiÖzlem Çerçioğlu Hakkında Şok İddia! Belediye Çalışanlarına 'Konsere Gelmezseniz Kovarım' TehdidiGüncel
Özlem Çerçioğlu'yla İlgili Çok Konuşulacak İddia: 'AKP'ye Geçmeden Önce Bunu Yaptı...'Özlem Çerçioğlu'yla İlgili Çok Konuşulacak İddia: 'AKP'ye Geçmeden Önce Bunu Yaptı...'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aydın Özlem Çerçioğlu
Son Güncelleme:
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
AKP’li Vekilin Gazze Oturumundaki Hareketi Tepki Çekti: Herkesin Gözü Meclis’teyken, Onunki Mehmet Ali Erbil’deydi… AKP’li Vekilin Neclis'teki Hareketi Tepki Çekti! Oturumda Gazze, X'te Evlilik Sözleşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de: Kritik Zirveye Katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
ÇOK OKUNANLAR
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı