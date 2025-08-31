Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları, coşku kadar krizlere de sahne oldu. Geçtiğimiz aylarda CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yılki törenlere katılmadı. Çerçioğlu’nun yokluğu dikkat çekerken, tören alanında yaşanan protokol düzeni de yeni bir krizin fitilini ateşledi.

ÇERÇİOĞLU’NUN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır CHP’li kimliğiyle bilinen ve Aydın’da güçlü bir tabanı bulunan Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi gündem olmuş, özellikle parti tabanında ciddi tepkilere neden olmuştu. Bu tepkilerin ardından gözler, Çerçioğlu’nun kamuya açık ilk resmi törenlerinden biri olacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na çevrilmişti. Ancak Çerçioğlu, törenlere katılmadı. Katılmama nedeni hakkında ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, Çerçioğlu’nun halktan ve muhalefetten gelebilecek olası protestolardan kaçınmak adına törenlere katılmadığını öne sürdü.

PROTOKOL SIRALAMASI TARTIŞMA YARATTI

Törene damga vuran bir diğer gelişme ise protokol sıralamasında yaşanan kriz oldu. Aydın Denge Gazetesi'nin haberine göre, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem protokolde en ön sırada yer aldı. Buna karşın, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ile İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün ikinci sırada oturtulması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi