Özlem Çerçioğlu Hakkında Şok İddia! Belediye Çalışanlarına 'Konsere Gelmezseniz Kovarım' Tehdidi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, "belediye çalışanlarını konsere katılmaya zorlayıp işten atılma tehdidinde bulunduğu" iddia edildi. CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, bir açıklama yaparak Aydın emekçilerinin yanında olduğunu vurguladı. Başkan Gündoğdu, "Belediye personelinin siyasi şovlara zorla götürülmesi, işten çıkarma tehdidiyle susturulması kabul edilemez. Kamu emekçilerinin onuru, bir konser alanındaki boş koltuklardan daha değerlidir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'li seçmenlerin oylarıyla seçilip AKP'ye geçmesiyle tepki toplarken, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, bu akşam düzenlenecek şarkıcı Hakan Altun konserine, Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin zorunlu olarak katılması istendi, katılım sağlamayanların "fişleneceği ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı" öne sürüldü.

Talimatın personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında dile getirildiği belirtilirken, sadece merkez personeli değil, çevre ilçelerde görev yapan belediye çalışanlarının da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandığı iddia edildi. Daha önce de belediye bünyesinde çalışan bazı personele, CHP’den istifa ederek, AK Parti’ye geçmeleri yönünde baskı yapıldığı, uymayanların ise işten çıkarılmakla tehdit edildiği iddia edilmişti.

'EMEKÇİLER YALNIZ DEĞİL'

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun belediye çalışanlarını konsere zorla götürmek için işten atılma tehdidinde bulunduğu iddialarına tepki gösterdi. Gündoğdu, Aydın’ın emekçilerinin yalnız olmadığını ve kamu gücünü kişisel ikbal için kullanan her anlayışa karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Gündoğdu, açıklamasında "Belediye personelinin siyasi şovlara zorla götürülmesi, işten çıkarma tehdidiyle susturulması kabul edilemez. Kamu emekçilerinin onuru, bir konser alanındaki boş koltuklardan daha değerlidir. Belediye başkanlığı makamı, halka hizmet için vardır. Çalışanları kendi siyasi ikbalinin aracı haline getirmek kimseye yakışmaz. Biz gençlik olarak bu baskılara sessiz kalmayacağız. Çalışanların yanında olacağız, onların özgür iradelerini savunacağız. Bugün konser için tehdit edilenler, yarın bir başka siyasi hesap için aynı yöntemlerle susturulmak istenecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

