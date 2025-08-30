Diyarbakır'da Feci Kaza! Geziye Gidenleri Taşıyan Minibüs Tepetaklak Oldu: 1 Ölü, 3'ü Ağır 16 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artış gösteren trafik kazaları sık sık gündeme gelirken, özellikle tatil sezonu yoğunluğuyla beraber bu durumun arttığı düşünülüyor. Bugün Diyarbakır-Eğil kara yolunda da akşama doğru bir trafik kazası meydana geldi. İlçeye gezi amacıyla Adıyaman'dan gelenleri taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarparak devrildi.

Minibüsün tepetaklak olduğu feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavileri devam eden 16 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu tespit edildi. Diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl olduğunun tespiti adına ise olay yerinde incelemeler yapıldı.

Kaynak: DHA-İHA