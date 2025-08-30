Hakkari'de Korkunç Kaza! 4 Ölü, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarında artış gösteren trafik kazalarının sonuncusu da Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Bugün saat 13.00 sıralarında gerçekleşen kazada, alınan bilgiye göre, Hakkari yönüne giden tır ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

YARALILAR HASTANEDE

Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın arkasından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA