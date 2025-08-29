Muğla'da 6 Araç Birbirine Girdi

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Trafik kaza nedeniyle kilitlendi.

Muğla’nın Sakar Geçidi’nde 6 araç birbirine girdi. Tekerinin patlamasıyla sağ şeritte duran otomobil trafiği birbirine kattı.

Muğla Sakar Geçidi’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın tekeri patladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek ikaz ışıklarını yaktı. Bu sırada arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla başlayan kazada 5 araç da birbirine girdi.

Kazanın ardından bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trafik polisleri tarafından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya devam ederken araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

