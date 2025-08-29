Sındırgı Yine Sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürerken, 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde günler önce meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliği 12.33 kilometre olduğu kaydedildi.

