6.1'lik Depremin Ardından... Sular Birbirine Karıştı: Bazıları Kurudu, Yeni Termal Kaynaklar Oluştu! Uzmanlardan Dikkat Çeken Açıklama

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ilçenin jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişimlere yol açtı. Depremin ardından bazı su kaynakları kururken, yerlerine yeni termal kaynaklar oluştu ve mevcut kaynaklarda debi artışı gözlemlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişikliklere neden oldu. Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, gözlemlerini paylaştı. Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini söyleyerek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi." dedi.

SULAR BİRBİRİNE KARIŞTI

Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını belirten Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ifade etti. Demirözer, "Aynı zamanda jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

BAZI KAYNAKLAR KURUDU

Depremin ardından su kaynaklarında farklı etkiler görüldüğünü dile getiren Demirözer, "Bazı su kaynaklarında debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı. Deprem sonrası su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini kaydeden Demirözer, "Artçı sarsıntılarla birlikte bu bulanıklık gözlemleniyor. Ancak yaklaşık 2-2,5 aylık süreçte bulanıklığın azalmasını ve kaynakların eski seyrine dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖYLER ETKİLENDİ

Deprem sonrası fay kırıklarının da gözlemlendiğini belirten Demirözer, özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinin fay hatları üzerinde bulunduğunu anımsatarak, bu bölgelerde su kaynaklarının farklı şekillerde etkilendiğini aktardı. Demirözer, "Artçı sarsıntıların yaklaşık iki ay içinde azalmasını öngörüyoruz. Yeni ve büyük bir deprem yaşanmaması halinde bölgemizdeki doğal su kaynakları eski rutin düzenine dönecektir" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

