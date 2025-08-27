Sanat Dünyasında 'MeToo' Rüzgarı! Yönetmen Selim Evci Hakkında Taciz İddiaları... MUBİ ve Akbank Sanat Biletini Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tasarımcı Yaprak Civan, ünlü yönetmen Selim Evci'nin ofisinde asistanlık yaptığı dönemde fiziksel tacize uğradığını iddia etti. 2018 yılında yaşanan olayda Civan, Evci’nin ofisine asistanlık için çağrıldığını, ilk günün sorunsuz geçtiğini ancak ikinci gün yalnız kaldıklarında Evci’nin kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Civan, yaşadığı şoku ve tepki verememe durumunu da ifade etti.

MUBİ FİLMLERİNİ KALDIRDI

İddiaların ardından dijital yayın platformu MUBI, Evci’ye ait İki Çizgi filmini yayından kaldırdığını ve Eylül 2025’te gösterilmesi planlanan Savrulan Zaman filmini programdan çıkardığını duyurdu. MUBI Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."

AKBANK SANAT DA İLETİŞİMİ KESTİ

Akbank Sanat da iddialar üzerine harekete geçti. Kurum, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldıkları şirketin yöneticisi olan Evci ile iş ilişkisini sonlandırdığını ve 23 Mart-2 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Akbank Kısa Film Festivali’nin 22. edisyonunu iptal ettiğini açıkladı. Akbank Sanat’ın açıklamasında şunlar belirtildi:

"Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Sanat dünyasında son dönemde peş peşe gelen taciz iddiaları, Evci olayının yanı sıra oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer gibi isimleri de kapsıyor. Bu iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyu konuyu yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi