İsrail Ablukasına Karşı Küresel Tepki: Gazze’ye Umut Filosu… 44 Ülkeden Çok Sayıda Gemi Yola Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü yıkıcı saldırılar devam ederken, 44 farklı ülkeden gelen gönüllülerden oluşan büyük bir filo, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve uluslararası dikkat çekmek amacıyla Akdeniz üzerinden sefere çıkıyor. Gemilerle oluşturulan yardım filosu, 14 Eylül’de Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor. Organizasyonun Türkiye ayağını yürüten Dr. Hüseyin Durmaz, İspanya’dan yaptığı açıklamada hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

‘VİRA’ İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye gazetesine konuşan Dr. Hüseyin Durmaz, yola çıkmaya hazır olduklarını belirterek, Dr. Hüseyin Durmaz, Türkiye’den de ciddi bir katılım talebi geldiğini aktardı.

Daha önce düzenlenen Gazze seferlerinin İsrail tarafından açık denizde şiddetle engellenmesine rağmen, bu misyonlara olan ilginin giderek arttığını vurgulayan Durmaz, kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti. Yolculuğun yaklaşık 14 gün süreceğini söyleyen Durmaz, farklı ülkelerden ve inanç gruplarından insanların birlikte hareket ettiğini belirtti.

'İSRAİL SABOTAJ İÇİN SEFERBER OLDU'

Filonun taşıdığı sembolik yardım malzemeleri arasında gıda ve tıbbi ürünler yer aldığını belirten Durmaz, “İsrail şimdiden bütün gücüyle seferi sabote etmeye çalışıyor. Vicdan konvoyunun liman çıkışlarını engellemek adına siyaset, bürokrasi, istihbarat, ekonomi, medya ve tüm baskı mekanizmalarını seferber etti. Ancak başaramayacak. Aylardır abluka, açlık, bombardımanlar altında inleyen kardeşlerimize dokunmaktan öte hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece Müslüman katılımcılar değil; inanç, kültür, ırk, ülke farklılıklarına rağmen tüm katılımcılar herhangi bir korku duymadan yola koyulmak istiyor" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, New York’taki Birleşmiş Milletler binasında yaptığı açıklamada Gazze’deki krizin büyüklüğüne dikkat çekti.

Hamad, 7 Ekim 2023’ten bu yana 14 bin çocuğun ve 9 bin kadının hayatını kaybettiğini, 303 kişinin ise açlıktan öldüğünü belirtti.

Hamad, şunları söyledi: “Gazze Şeridi sakinlerinin yüzde 60 ila 70'i Refah kentine sığındı. Oradaki insanlar çadırlarda yaşıyor, su yok, yiyecek yok ve hayat şartları çok kötü. Refah'taki insanlar benzeri görülmemiş bir korku ve endişe içindeler. İnsanlar ölüm sırasının ne zaman kendisine geleceği düşüncesiyle yaşıyor.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi