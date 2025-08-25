DSÖ'den 'Gazze' Açıklaması! 'Sağlık Hizmetlerine Erişim Artık Daha da Zor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı. Bu sabah Nasır Hastanesi'ne düzenlenen iki saldırıda, 4 sağlık çalışanı ve 5 gazeteci dahil en az 20 kişinin hayatını kaybettiğine yönelik bilgi aldıklarını aktaran Ghebreyesus, 50 kişinin yaralandığını ve bunların arasında tedavi gören kritik durumdaki hastaların da olduğunu bildirdi.

Saldırılarda, acil servis ve cerrahi ünitesinin bulunduğu hastanenin ana binasının vurulduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Saldırı, acil durum merdivenine zarar verdi. Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine mevcut durumda olan kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayarak acil ateşkes çağrısını yineledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenlemişti. Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA