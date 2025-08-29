Bakan Yerlikaya Duyurdu... Kaç Suriyeli Evine Döndü?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş süreciyle ilgili güncel rakamları paylaştı. Buna göre toplam dönüş sayısı 1 milyon kişiyi aştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da düzenlenen 'Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş süreci ve Türkiye’nin göç politikalarıyla ilgili önemli veriler paylaştı.
Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 450 bin 169 Suriyelinin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda bugüne kadar toplamda 1 milyon 190 bin 172 Suriyelinin gönüllü dönüş yaptığını belirtti.
Yerlikaya ayrıca, 2022 yılında Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 535 bin 898 olduğunu, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayının 2 milyon 506 bin 740’a gerilediğini ifade etti.