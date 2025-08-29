Çocuk İstismarı Şüphelileri Serbest, Bakanlık İtiraz Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla bakanlık avukatları devreye girdi.

Şüpheliler, "Mağdurun yaşı 12’den büyük görünüyordu" şeklinde bir savunma yapmıştı. Ancak bakanlık avukatları, bu savunmanın dosya içeriğiyle örtüşmediğini belirtti. Bakanlık, bunun suçtan kurtulmaya yönelik bir gerekçe olduğunu vurguladı. Bu nedenle, şüpheli iki kişinin tutuklu yargılanması için karar verilmesini talep etti.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Haberlere konu olan çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen günlerde devlet korumasına alınmıştı.

Kaynak: DHA