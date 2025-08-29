Çocuk İstismarı Şüphelileri Serbest, Bakanlık İtiraz Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Çocuk İstismarı Şüphelileri Serbest, Bakanlık İtiraz Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla bakanlık avukatları devreye girdi.

Şüpheliler, "Mağdurun yaşı 12’den büyük görünüyordu" şeklinde bir savunma yapmıştı. Ancak bakanlık avukatları, bu savunmanın dosya içeriğiyle örtüşmediğini belirtti. Bakanlık, bunun suçtan kurtulmaya yönelik bir gerekçe olduğunu vurguladı. Bu nedenle, şüpheli iki kişinin tutuklu yargılanması için karar verilmesini talep etti.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Haberlere konu olan çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen günlerde devlet korumasına alınmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çocuk istismarı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular Yeni Adresi Belli Oldu
YouTube’a Yeni Para Kazanma Özelliği Geldi YouTube’a Yeni Para Kazanma Özelliği Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!