Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir orman söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgeye sevk edildi.

Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü
Muğla'da kaza kırıma uğrayan bir yangın söndürme uçağı, tarlaya acil iniş yaparken düştü.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

