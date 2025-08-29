Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'da kaza kırıma uğrayan bir yangın söndürme uçağı, tarlaya acil iniş yaparken düştü.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: İHA