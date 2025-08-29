Türkiye 16 Yaşındaki Kübra'ya Ağlamıştı... Ehliyetsiz Sürücü 145 Kilometre Hız Yapmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da lise öğrencisi Kübra Sofioğlu’nun ölümüne ilişkin kazada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kübra’nın ölümüne neden olan 16 yaşındaki C.G.’nin 145,4 kilometre hız yaptığı ortaya çıktı.

Sürücünün 'asli kusurlu' olduğunun belirtildiği rapor da mahkemeye sunulurken, Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu (26), "Vahimdir ki 16 yaşındaki bir katil, 145 kilometre hızla araçları sollayarak ve makas atarak gelmiş. Maalesef birçok açık ve ihmal var" ifadelerini kullandı.

SAATTE 145 KİLOMETRE HIZ YAPMIŞ

18 Haziran'da hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre de C.G.'nin 'asli kusurlu', Kübra Sofioğlu'nun 'tali kusurlu' olduğu tespit edildi. Raporda; video kayıtları dikkate alınarak aracın kayıt alanına girdiği bölgede fiziki ölçümler yapıldığı, hız tespitine referans alınacak uzunluğun 20,6 metre olarak belirlendiği, video kaydı dikkate alınarak aracın ölçüm alanına girdiği 0,51 saniyede yapılan hesaplamada; araç hızının saatte 145,4 kilometre olarak hesaplandığı belirtildi. Savcı da C.G.'nin 'asli kusurlu' olduğunu belirterek, iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi.

KAZA YAPTIĞI YERDEN KAÇMIŞ

Avukat Tapancı ise olaya ilişkin açıklamalarında "Biz alabileceği en ağır cezayı alabilmesi için dosyadaki delillerin hepsini mahkemeye sunduk. Kişi kaza yaptığı yerden kaçıyor. Akşam babası emniyete getiriyor. Ne hikmetse o gece ilk yapılması gereken alkol testi, uyuşturucu testi yapılmıyor. Ertesi gün saat 12.00'de yapılıyor. O saat geçene kadar da muhtemelen bütün deliller yok olmuştur. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından bu durumla ilgili bir rapor hazırlandı. Dosyadaki hiçbir delil ve emare değerlendirilmeden bir gerekçe sunulmadan sürücüye 'tali kusur', yayaya ise 'asli kusur' verildi. Biz bu raporlara itiraz ettik. Biz bu durumun taksir olduğunu düşünmüyoruz. Olası kasta girecek bir eylem türüdür" dedi.

Kaynak: DHA