Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş

Samsun'da iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda, şoför Mustafa Hakan Okul’un kaza öncesi muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği görülüyor. Kaza sonrası ise Okul’un başını direksiyona koyarak hareketsiz kaldığı, yolcuların da kendisine su vererek müdahale etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Samsun’un Terme ilçesinde 25 Ağustos sabahı saat 08.30 civarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan yolcu otobüsü iki kişiye çarptı. Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu mevkisinde yaşanan kazada, Mustafa Hakan Okul’un kullandığı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına savrularak, banket kenarında park halinde bulunan bir kamyonetin yanında brandayı düzeltmeye çalışan Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız’a (69) çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş - Resim : 1

ACI HABER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaralılardan Aydın Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün yaşamını yitirdi. Mehmet Yıldız ise iki gün süren tedavisinin ardından 27 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Otobüsün iç güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, aracın güvenlik şeridine girerek, brandayla uğraşan iki kişiye çarptığı net şekilde görülüyor.

Samsun’da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Ortaya Çıktı! Şoför Yardım İstemiş - Resim : 2

ŞOFÖR YARDIM İSTEMİŞ AMA YETİŞİLEMEMİŞ

Kamera kayıtlarında dikkat çeken bir diğer detay ise kazadan hemen önce sürücü Okul’un kendini iyi hissetmeyip, muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istemesi. Ancak ikinci kaptan ön tarafa ulaşamadan kaza meydana geliyor.

KAZA SONRASI ŞOKA GİRMİŞ

Kaza sonrası çekilen görüntülerde ise sürücünün başını direksiyona koyarak bir süre hareketsiz kaldığı, yolcuların ise kendisine su vererek müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otobüs şoförü Mustafa Hakan Okul, kazanın ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ise polis ekipleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

