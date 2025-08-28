MSB'den 'Suriye' Mesajı! 'Her Türlü Tedbire Destek Vereceğiz'

MSB, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak "Bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu açıklamalar yapıldı:

"Türkiye, Suriye'nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır.

13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir."

