Ordu'da Tarım Aracı Uçuruma Yuvarlandı... 3 Ölü

Ordu’nun Ünye ilçesinde tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordu'da Tarım Aracı Uçuruma Yuvarlandı... 3 Ölü
Kaza, Ünye ilçesine bağlı Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat adlı tarım aracı, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

