Bursa’da Eski Eş Dehşeti! Çocuklarını Teslim Ederken Saldırıya Uğradı

Bursa’da yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabına R. (24), üç yıl önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi B.A. (32) tarafından sokak ortasında darbedildi. Çocuklarını teslim etmek için gittiği sırada saldırıya uğrayan Sabına R., yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydederek şikâyetçi oldu. Mahkeme, şüpheliye 6 ay uzaklaştırma cezasının yanı sıra elektronik kelepçe uygulanmasına karar verdi.

EVLİLİK ŞİDDETLE SONLANDI

Sabına R. ile B.A., 2019 yılında tanışarak dini nikâhla birlikte yaşamaya başladı. Çift, 2020’de resmi nikâhla evlendi ve bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak aralarındaki şiddet nedeniyle geçimsizlik başladı. İddiaya göre B.A., eşine hamileliğinin üçüncü ayında eve gelmemeye başladı ve başka biriyle ilişki yaşadı. Bunun üzerine boşanma davası açan Sabına R., 2022’de ayrıldı. Boşanmanın ardından ikinci oğlunu dünyaya getiren kadın, eski eşinden şiddet görmeye devam etti. Daha önce de darbedildiğini belirterek şikâyetçi olan Sabına R., uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Çocukların velayetinin babada olduğunu, kendisine yalnızca iki haftada bir teslim edildiğini söyleyen Sabına R., olayın 16 Ağustos’ta başladığını anlattı. İddiaya göre, B.A.’nın eşi Sabına R.’yi arayarak çocuklara bir ay boyunca kendisinin bakmasını istedi. Çocukları eve götüren Sabına R., ertesi gün B.A.’nın telefonla arayarak çocukları geri getirmesini, aksi halde polise şikâyet edeceğini söylediğini aktardı. Bunun üzerine 17 Ağustos’ta çocuklarını geri götüren kadın, eski eşinin saldırısına uğradı.

'KAFAMA YUMRUK ATTI'

O anları cep telefonuyla kaydeden Sabına R., yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Çocukları teslim ederken eski eşim bana yaklaştı. Geri gitmesini istedim. O anda kafama yumrukla vurdu, telefonum elimden savruldu. Saçımdan tutup yerde sürükledi, başıma defalarca vurdu. Dizim yara bere içinde kaldı. Arkadaşları ayırdı, ben de karakola gidip rapor aldım.”

ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

Saldırının ardından şikâyetçi olan Sabına R., daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak sürenin bitmesinden iki ay sonra yeniden saldırıya uğradığını söyledi. Elektronik kelepçe talep ettiğini belirten Sabına R., “Bu şahsın ya cezaevine girmesini ya da en azından elektronik kelepçeyle kontrol altında tutulmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme, B.A. hakkında 6 ay uzaklaştırma ve elektronik kelepçe uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA