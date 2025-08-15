Sular Durulmuyor: Eşi 'Şiddet Gördüm' Dedi, Kardeşi Dava Açtı... Özcan Deniz Sessiz Kalmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile içi sorunları devam ediyor. Deniz, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginliklerin ardından sosyal medyadan paylaşımlar yapmış ve tek ailesinin oğlu Kuzey ile eşi Samar Dadgar olduğunu açıklamıştı.

EŞİ 'ŞİDDETE UĞRADIM' DEDİ

Son dönemdeki anlaşmazlık, lüks villa kriziyle daha da büyüdü. Samar Dadgar, kaynanası Kadriye Deniz tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek sosyal medyada çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Ben yerdeyken annesi karnıma dakikalarca tekme attı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. Özür beklemedim ve beklemiyorum herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim böyle ise vay halime! Herkesi kucaklıyorum, kalın sağlıcakla."

KARDEŞİ DAVA AÇTI

Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler, yapılan iddiaları yalanlayarak dava açtığını duyurdu. Gürler, “Samar Dadgar’ın annem Kadriye Deniz ve benim hakkımda yaptığı asılsız paylaşımlar nedeniyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan şikayetçi oluyor ve kişilik haklarımızı korumak için dava açıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN DENİZ SESSİZ KALMADI

Özcan Deniz ise sosyal medya üzerinden yaptığı yanıtla tepkisini gösterdi: “Aç, bekliyoruz. Sen de bekle. Asılsız ve gerçek dışı öyle mi? İyice dingonun ahırına çevirdiniz ortalığı.”