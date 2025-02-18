Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, başrolünde yer aldığı "Kızıl Goncalar" dizisinin setinde dün fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü oyuncunun eşi Samar Dadgar, açtı ağzını yumdu gözünü. Deniz'in ailesini hedef alan Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, ona bir şey olursa hepinizi yakacağım." paylaşımı yaptı.
Kaynak: TV100
Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ve artık tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu açıklamıştı. Bu durum, annesi Kadriye Deniz ile aralarında gerginliğe yol açmıştı. Anne Deniz, bir röportajında "Bana özür dilemeye geldiler ama ben ne onu aradım ne de o beni aradı. Gelinim Feyza, bana annem derdi ve evlilikleri için çok çabaladım" ifadelerini kullanarak oğluna sitem etmişti. Ayrıca, torunu Kuzey’in ruhunun gelini Samar tarafından çalındığını öne sürerek tepki göstermişti.
Aile içindeki gerginlik devam ederken, Samar Dadgar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özcan Deniz’in kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyuran Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Tv100’ün haberine göre, Özcan Deniz sette ailesinden gelen haberler sonrası fenalaşıp bayıldı. Hemen Edirnekapı’daki en yakın hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo olan Deniz’in, iki hafta sonra yeniden hastaneye giderek tıkalı damarına stent takılacağı öğrenildi.