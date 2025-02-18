Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler

Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ve artık tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu açıklamıştı. Bu durum, annesi Kadriye Deniz ile aralarında gerginliğe yol açmıştı. Anne Deniz, bir röportajında "Bana özür dilemeye geldiler ama ben ne onu aradım ne de o beni aradı. Gelinim Feyza, bana annem derdi ve evlilikleri için çok çabaladım" ifadelerini kullanarak oğluna sitem etmişti. Ayrıca, torunu Kuzey’in ruhunun gelini Samar tarafından çalındığını öne sürerek tepki göstermişti.